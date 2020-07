VfB verlängert mit Aidonis

Der VfB Stuttgart hat Innenverteidiger Antonis Aidonis an sich gebunden. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat der 19-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2023 verlängert. In der vergangenen Saison stand Aidonis 16 Mal für die zweite Mannschaft der Schwaben in der Oberliga auf dem Platz. 2018/19 absolvierte der deutsche Juniorennationalspieler auch schon zwei Partien in der Bundesliga.

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat sagt: „Mit Antonis Aidonis haben wir eines unserer Top-Talente langfristig an den VfB gebunden. Er wird fest zum Kader der Lizenzspielermannschaft gehören mit der klaren Perspektive, mittelfristig Einsätze im Profiteam zu bekommen. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass Toni als einer der Führungsspieler in unserer U21 in der Regionalliga fungiert.“