Undav bekräftigt seinen Wunsch

Deniz Undav (27) will auch in der kommenden Saison das Trikot des VfB Stuttgart tragen. „Auf jeden Fall“, antwortete der Angreifer am Freitagabend nach dem 1:0-Sieg beim FC Augsburg auf die entsprechende Frage eines ‚DAZN‘-Reporters, „ich habe oft genug gesagt, was ich will. Jetzt müssen wir schauen, was passiert. Der Ball liegt bei Stuttgart und bei Brighton.“

Undav ist von Brighton & Hove Albion an den VfB verliehen und schlug dort voll ein. Nach 29 Bundesliga-Spielen stehen 28 Scorerpunkte (18 Tore, zehn Assists) zu Buche. Per Kaufoption zwischen zwölf und 18 Millionen Euro kann der VfB den deutschen Nationalspieler festverpflichten. Frische Millionen durch die Champions League-Qualifikation helfen, dennoch müssen die Schwaben sich gehörig strecken.