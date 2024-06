Tottenham verabschiedet Quartett um Dier

Tottenham Hotspur hat den Abgang von vier Profis offiziell mitgeteilt. Die Spurs verabschieden die Verteidiger Eric Dier (30), Japhet Tanganga (25) sowie die beiden Flügelspieler Ryan Sessegnon (24) und Ivan Perisic (35). Alle vier Verträge laufen Ende des Monats aus.

In Diers Fall steht schon länger ein Transfer zum FC Bayern fest. Die zurückliegende Rückrunde spielte der Engländer bekanntermaßen auf Leihbasis in München. Perisic bleibt nach seiner Leihe in der kroatischen Heimat bei Hajduk Split. Sessegnon und Tanganga sind derweil noch ohne neuen Klub.