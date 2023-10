Ibra ätzt gegen Saudi-Profis

Für Zlatan Ibrahimovic kam ein Engagement in Saudi-Arabien nicht infrage. Im Gespräch mit dem britischen Star-Moderator Piers Morgan sagt der schwedische Stürmer: „Ich hätte mir die Frage gestellt: Was soll ich hier erreichen?“

Bekanntlich kann man in der neureichen Saudi Pro League ziemlich gut verdienen, was auch zahlreiche europäische Topstars nun tun. Doch Ibra meint: „Man sollte wegen seines Talents in Erinnerung bleiben und nicht wegen der eigenen Einnahmen.“ Der 41-Jährige hatte seine Karriere zum Ende der vergangenen Saison beim AC Mailand beendet.