Sané: „Das kannte ich so nicht“

Leroy Sané war überrascht, dass er beim 2:1-Sieg seines FC Bayern gegen Bayer Leverkusen schon 36 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld musste. „Die Auswechslung kam im ersten Moment überraschend für mich, das kannte ich so nicht. Aber auch das passiert einmal. Das Team war direkt nach Abpfiff an meiner Seite, und wir haben uns alle über die drei Punkte gefreut“, so der 24-jährige Flügelstürmer laut ‚Bild‘.

Coach Hansi Flick will der Auswechslung nach Einwechslung nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Ich wollte Musiala bringen. Dann gibt es nur wenige Spieler, die ich auswechseln kann: Müller, Gnabry und Sané. Thomas ist für uns unverzichtbar, Serge hat sich in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert. Von daher gab es nur die Option Leroy. Es geht darum, dass die Mannschaft Erfolg hat. Da muss der Einzelne zurückstecken. Er wird es verkraften.“