F95: Ampomah will sofort weg

Nana Ampomah will seine Koffer bei Fortuna Düsseldorf lieber heute als morgen packen. Nach Informationen der ‚Bild‘ strebt der 24-jährige Offensivspieler einen sofortigen Abschied vom Zweitligisten an. Ampomah fühle sich nicht mehr wohl in Düsseldorf, sei aus dem engsten Umfeld des Ghanaers zu vernehmen.

In Gesprächen mit F95-Trainer Uwe Rösler soll Ampomah mitgeteilt worden sein, dass er nur noch eine untergeordnete Rolle in den Planungen spiele, da er nicht ins System der Rheinländer passe. Laut ‚Bild‘ fordert die Fortuna drei bis vier Millionen Euro Ablöse für Ampomah, der in der laufenden Saison zwei Kurzeinsätze über insgesamt 25 Minuten zu verbuchen hat.