„Hängt nicht nur von mir ab“: Kimmich spricht über Bayern-Zukunft

Die Zukunft von Joshua Kimmich bleibt weiter offen. Auf der heutigen Pressekonferenz des DFB sagte der Profi des FC Bayern: „Es hängt nicht nur von mir ab. Was will der Verein? Ich denke, dass es irgendwann zu Gesprächen kommen wird. Meine Situation ist nicht ungewiss. Ich habe noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Wir haben jetzt eine Europameisterschaft vor uns. Der Fokus liegt ganz auf dem Turnier. Die letzten Turniere sind nicht so gut gelaufen und das wollen wir korrigieren. Der FC Bayern bleibt mein erster Ansprechpartner.“

Zum jetzigen Zeitpunkt würde Kimmich in sein letztes Vertragsjahr bei den Münchnern gehen. Dieses Szenario möchte man an der Säbener Straße aber unbedingt verhindern. Für den 29-Jährigen kommt es nun, so ist zu vernehmen, auch darauf an, auf welcher Position ihn der neue Cheftrainer Vincent Kompany eingeplant hat: Sieht er in Kimmich einen Rechtsverteidiger oder versetzt er ihn zurück ins zentrale Mittelfeld?