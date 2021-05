Schalke: So viel kostet Raman wirklich

2019 sorgte der Transfer des Belgiers Benito Raman (26) von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 für einen Ablösestreit zwischen den beteiligten Parteien. Wie die ‚Bild‘ nun berichtet, beläuft sich die kolportierte Summe auf 7,4 Millionen. Diese Zahl setzt sich aus einer Sockelablöse von 6,5 Millionen sowie Bonuszahlungen in Höhe von 900.000 Euro zusammen. Darüber hinaus werden bei einem Sommertransfer offene Bonuszahlungen an die Fortuna fällig.

Bundesliga-Absteiger Schalke möchte den Rechtsfuß, der in dieser Saison magere fünf Tore in wettbewerbsübergreifend 25 Einsätzen beisteuerte, eigentlich gerne verkaufen. Ramans Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2024.