Casemiro: Schlaflose Nächte wegen United

Mittelfeldspieler Casemiro hadert auch nach knapp zwei Jahren noch immer mit seinem Wechsel zu Manchester United. Gegenüber ‚ESPN‘ verrät der Brasilianer: „Manchmal kann ich nicht mal schlafen, weil ich darüber nachdenke, was wir anders machen könnten. Das ist die Realität. Es macht überhaupt keinen Sinn, an Titel zu denken oder an die Plätze für die Champions League. Es ist kompliziert. Am meisten stört mich, dass wir nicht um Titel mitspielen.“

70 Millionen Euro nahm United in die Hand, um Casemiro von Real Madrid loszueisen. Durch Boni kann die Ablöse noch auf über 80 Millionen Euro ansteigen. In der aktuellen Saison kam der 32-Jährige in der Premier League verletzungsbedingt nur in 18 Partien zum Einsatz. Gerüchten zufolge will Al Nassr sich im Sommer die Dienste des fünfmaligen Champions League-Siegers sichern. Als Nachfolger haben die Red Devils João Gomes (23) von den Wolverhampton Wanderers im Visier.