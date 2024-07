Fast Fix: Juve verpflichtet neuen Torhüter

Juventus Turin stellt sich zur neuen Saison auf der Torhüterposition neu auf. Laut Fabrizio Romano wird Michele Di Gregorio vom Ligakonkurrenten AC Monza für eine Saison ausgeliehen, bevor im Sommer nächsten Jahres eine Kaufpflicht in Höhe von 18 Millionen Euro greift. Mit dem Spieler habe man sich bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

Im Tor der Biancorossi spielte der 26-jährige Italiener eine starke Saison. Ganze 14 Mal blieb er in 37 Partien ohne Gegentor und hat damit maßgeblichen Anteil an dem zwölften Patz der Norditaliener. Zudem wurde er zum besten Torhüter der Serie A 2023/24 ausgezeichnet. In Turin könnte er die Nachfolge von Wojciech Szczesny antreten, bei dem ein Abgang Richtung Saudi-Arabien bevorsteht.