Spurs: Kane-Ersatz aus Brasilien?

Tottenham Hotspur blickt bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für den von Bayern München umworbenen Harry Kane (29) offenbar auch nach Südamerika. Laut dem ‚Independent‘ befindet sich Pedro von Flamengo auf der Liste der Spurs. Der 26-Jährige sei jedoch nur einer von mehreren Kandidaten, die der Premier League-Klub derzeit unter die Lupe nimmt.

In der aktuellen Saison war Pedro für Flamengo in 35 Einsätzen an starken 30 Treffern direkt beteiligt (26 Tore, vier Vorlagen). Der brasilianische Nationalspieler spielte bereits in Europa, lief 2019 kurzzeitig für den AC Florenz auf (vier Einsätze, kein Treffer). Vertraglich ist Pedro an Flamengo bis 2027 gebunden.

