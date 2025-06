Rodri, Stiller und Co.: Reals Mittelfeld-Puzzle

Real Madrid ist bekannt dafür, die Kaderplanung über einen großen Zeitraum zu denken. Die Verpflichtung von Kylian Mbappé (26), die über Jahre vorbereitet wurde, ist dafür das beste Beispiel. Das aktuelle Langzeit-Projekt ist das zentrale Mittelfeld. Und dabei spielt unter anderem Angelo Stiller (24) eine entscheidende Rolle.

Das Interesse der Königlichen am Mittelfeld-Herz des VfB Stuttgart ist längst verbrieft. Stellenweise war sogar schon zu lesen, der Strippenzieher sei sich grundsätzlich einig mit den Madrilenen. Die ‚as‘ legt nun etwas fundierter nach. Demnach würde Stiller „den Gedanken lieben, in der nächsten Saison weiß zu tragen“.

Knifflige Vertragskonstellation

Die Vertragssituation ist der Madrider Sportzeitung bekannt. Der Mittelfeldspieler kann Bad Cannstatt im kommenden Jahr für festgeschriebene 36 Millionen Euro verlassen, der VfB kann ihm die Klausel für zwei Millionen Euro abkaufen. In diesem Sommer ist der Preis frei verhandelbar, als schwäbische Schmerzgrenze nennt die ‚as‘ 50 Millionen Euro.

Ein möglicher Transfer in dieser Transferperiode hänge allerdings von mehreren Faktoren ab. Neben Stiller steht auch Rodri (28) auf der Wunschliste von Florentino Pérez. Wie die ‚as‘ weiter berichtet, wäre der Ballon d‘Or-Sieger von Manchester City aber erst im kommenden Jahr für einen vernünftigen Preis zu bekommen.

In diesem Sommer könnte ein junger Platzhalter verpflichtet werden, der in Madrid weiter reifen kann. Und auch in dieser Rolle sieht man bei Real Stiller. Zumal man in Real-Legende Toni Kroos ein nicht unerhebliches Ass im Ärmel hat. Der sechsmalige Champions League-Sieger soll sich bei Real für Stiller starkmachen, nicht zuletzt, weil er nach seiner aktiven Karriere bei seiner Beratungsagentur Sports360 als Shareholder eingestiegen ist. Jener Agentur also, die auch Stiller vertritt.

Der Traum von Zubimendi

Ein weiterer Faktor ist die Situation rund um Martín Zubimendi (26). Der Mittelfeldspieler von Real Sociedad San Sebastián würde am besten in die Pläne der Königlichen passen. Und das nicht nur, weil er der Wunschspieler seines baskischen Landsmanns Xabi Alonso ist. In Madrid ist man sich aber bewusst, dass derzeit alles auf einen Wechsel zum FC Arsenal hindeutet und Real wohl leer ausgeht.