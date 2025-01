Talent aus Amerika: Bayern verpflichtet Darboe

Der FC Bayern hat Bajung Darboe verpflichtet. Der 18-jährige US-Amerikaner verlässt den LAFC und wechselt mit sofortiger Wirkung an den Campus des Rekordmeisters. In München erhält der offensive Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag.

Bei den Bayern ist Darboe zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. Im Regionalligateam soll sich der Rechtsfuß akklimatisieren und Spielpraxis sammeln. In Los Angeles kam Darboe ebenfalls für die Zweitvertretung in der MLS Next Pro zum Einsatz. „Wir kennen Bajung schon seit einiger Zeit und hatten ihn schon zum Probetraining bei uns in München. Wir freuen uns sehr, dass er nun fest zu uns wechselt und sich über unsere Amateure im europäischen Fußball etablieren möchte“, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer.