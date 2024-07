Lyon zieht Kaufoption bei Caleta Car

Duje Caleta-Car bleibt Olympique Lyon noch weiter erhalten. Der französische Erstligist hat die Kaufoption des Leihspielers gezogen. Diese beläuft sich auf 3,59 Millionen Euro zuzüglich verschiedener Boni von bis zu weiteren 2,1 Millionen. Außerdem erhält der FC Southampton eine gewinnbezogene Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Caleta-Car war 2022 von Olympique Marseille nach Southampton gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Der 27-jährige kroatische Nationalspieler war in der abgelaufenen Spielzeit von den Engländern an Lyon verliehen. Dort kam er in 24 Spielen in der Ligue 1 zum Einsatz.