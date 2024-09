Transferschluss in der Türkei: Gala zeigt sich umtriebig

Antony (24/Manchester United)

Galatasaray Istanbul suchte auf den letzten Metern des Transferfensters noch nach einem Flügelspieler, der Top-Transfer Victor Osimhen mit Vorlagen füttern soll. Der 95-Millionen Fehleinkauf von den Red Devils wurde es trotz Wechselwunsch jedoch nicht. Roland Sallai (26) zog es stattdessen für etwa sechs Millionen Euro vom SC Freiburg an den Bosporus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rubén Vargas (26/FC Augsburg)

Auch Vargas liebäugelte wie Sallai mit einem Abschied aus der Bundesliga, durfte den FCA aber nicht verlassen. Zwar hat Galatasaray eine Offerte für den Linksaußen abgegeben, Trainer Jess Thorup stellte aber schon am Freitagnachmittag klar, dass „das Fenster jetzt zu ist“. Mit Blick auf den nur noch bis zum Ende der Saison gültigen Vertrag, dürfte die Gerüchteküche bald wieder anfangen zu brodeln.

Lese-Tipp

Flügelstürmer verlässt SCF nach sechs Jahren: Gala holt Sallai

Naby Keïta (29/Werder Bremen)

Bremen wollte die Arbeit mit dem Problem-Profi endlich an einen anderen Klub abgeben. Doch eine Leihe von Keïta zu Hatayspor scheiterte, da sich der Süper Lig-Klub laut ‚Foot224‘ nicht mit dem Champions League-Sieger von 2019 auf eine annehmbare sportliche Perspektive verständigen konnte. Der Guineer sitzt in Bremen also weiterhin seinen noch bis 2026 gültigen Vertrag aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

David Datro Fofana (21/Göztepe)

Anders als Bremen bekommt der FC Chelsea Fofana noch von der Gehaltsliste. Der wuchtige Stürmer, der in der vergangenen Saison in der Hinrunde für Union Berlin auf Torejagd ging, wechselt per Leihe für ein Jahr zu Aufsteiger Göztepe.

Emre Mor (27/Eyüpspor)

Das einstige Ausnahmetalent von Borussia Dortmund wechselte kurz vor Toreschluss innerhalb der Türkei. Aufsteiger Eyüpspor leiht Mor für eine Saison von Fenerbahce aus. Es ist bereits die neunte Station in der Karriere des türkischen Messi.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daniel Amartey (29/vereinlos)

Nach nur einem Jahr zieht der Premier League-Meister von 2016 wieder weiter. Besiktas Istanbul und Amartey einigten sich einvernehmlich auf eine Auflösung des noch bis 2026 gültigen Vertrages. Damit endet auch die öffentliche Schlammschlacht zwischen Klub und Spieler. Besiktas warf dem Innenverteidiger vor, trotz Zusage mehrere Wechsel ausgeschlagen zu haben. Amartey dementierte dies.