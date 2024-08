Vor Wechsel: Füllkrug hat sich bereits verabschiedet

Niclas Füllkrug wird Borussia Dortmund nach nur einem Jahr in Richtung West Ham United verlassen. In einer Medienrunde offenbart sein Teamkollege Gregor Kobel (26) nun, dass sich der 31-Jährige schon von der Mannschaft verabschiedet hat. „Es war auf jeden Fall schön von ihm. Er hat sich vor allen verabschiedet, das ist ein schöner Charakterzug. Dass man sich noch einmal vor die Mannschaft stellt, allen in die Augen guckt und mit eigenen Worten Danke sagt für das Jahr“, so der Torhüter.

Den Wechsel nimmt Kobel dem Stürmer nicht übel: „Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Er ist sicher eine Bereicherung für jedes Team, in dem er ist. Es ist schön, dass er diese Chance noch einmal gekriegt hat.“ Füllkrug wechselt dem Vernehmen nach für 26 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Boni nach London und unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Am heutigen Sonntag wird der deutsche Nationalspieler seinen Medizincheck absolvieren.