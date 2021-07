Schlotterbeck vermeidet Freiburg-Bekenntnis

Nico Schlotterbeck lässt sich die Tür für einen Abschied vom SC Freiburg offen. „Ich schließe nichts aus“, so der 21-jährige Innenverteidiger gegenüber dem ‚SWR‘, „ich habe jetzt eine gute EM gespielt und letztes Jahr in der Rückrunde ein paar gute Spiele gemacht. Ich muss jetzt einfach schauen, was der nächste Schritt für mich ist.“

In der Tat hat sich Schlotterbeck über die vergangenen Monate mit starken Leistungen in den Fokus mehrerer Bundesligisten gebracht. Vor allem der VfB Stuttgart soll um seine Dienste buhlen, gehandelt wurden zuletzt aber auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Damit der SC Freiburg seinen U21-Europameister (Vertrag bis 2023) ziehen lässt, müssen wohl 15 Millionen Euro Ablöse investiert werden.