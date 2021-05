Wolfsburg: Lacroix spricht über seine Zukunft

Maxence Lacroix hat einmal mehr bestätigt, prinzipiell beim VfL Wolfsburg bleiben zu wollen. Eine Hintertür lässt sich der Innenverteidiger allerdings offen. „Ich habe hier noch drei Jahre Vertrag und bin sehr zufrieden. Klar, im Fußball kann immer mal schnell etwas passieren, aber noch mal: Ich fühle mich beim VfL sehr wohl und es gibt überhaupt keinen Grund, über andere Dinge nachzudenken“, berichtet der 21-Jährige im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit starken Leistungen in seiner Debütsaison hat sich Lacroix auf Anhieb in die Notizbücher größerer Vereine gespielt. Borussia Dortmund ist interessiert, Lacroix scheint aber zu teuer zu sein. Neuester Interessent am Franzosen soll deshalb der FC Chelsea sein. Ablenken lassen will sich Lacroix von den Gerüchten aber nicht: „Ich möchte mich auf meine Arbeit hier beim VfL konzentrieren und möchte hier einen guten Job machen. […] Ich bin mega glücklich hier.“