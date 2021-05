Bericht: Chelsea kontaktiert Lacroix

Der FC Chelsea hat offenbar Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg ins Auge gefasst. Laut ‚Sky‘ knüpften die Londoner sogar schon einen Kontakt zur Berateragentur des französischen Innenverteidigers. Beim VfL besitzt Lacroix noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. Angebote zur Vertragsverlängerung soll der 21-Jährige bisher stets abgelehnt haben.

Dementsprechend zeigen sich die Wölfe nach Informationen des TV-Senders ab einer Summe von 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Jörg Schmadtke verkündete zuletzt, dass ein Wechsel zu Borussia Dortmund für die Gelb-Schwarzen finanziell nicht zu stemmen wäre. Ob Chelsea die Anforderungen des Sportdirektors erfüllen kann, steht noch nicht fest.

Stammkraft bei den Wölfen

Lacroix entwickelte sich in der laufenden Saison zur absoluten Defensivstütze bei den Wolfsburgern. Gemeinsam mit John Brooks bildet er die Innenverteidigung und hat maßgeblich Anteil an der Champions League-Qualifikation der Niedersachsen. Wettbewerbsübergreifend wurde er von Trainer Oliver Glasner 35 mal in der aktuellen Spielzeit eingesetzt.