United buhlt um Inácio

Gonçalo Inácio steht bei Manchester United hoch im Kurs. Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ arbeiten die Red Devils daran, den 20-jährigen Innenverteidiger von Sporting Lissabon von einem Transfer ins Old Trafford zu überzeugen. Am Linksfuß ist dem Bericht zufolge auch Newcastle United interessiert.

Inácio zählt bei Sporting zum Stammpersonal und stand in der laufenden Saison in 44 Pflichtspielen für seinen Ausbildungsklub auf dem Platz. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Dementsprechend will Sporting Inácio nur gegen die festgeschriebene Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro ziehen lassen.