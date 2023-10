Ajax: Cheftrainer Steijn angezählt

Maurice Steijn muss sich unter Umständen zeitnah nach einem neuen Job umschauen. Fabrizio Romano zufolge wird die Zukunft des 49-Jährigen bei Ajax Amsterdam intern diskutiert. Mit Blick auf die sportlichen Leistungen des Klubs ist nicht ausgeschlossen, dass Steijn vor die Tür gesetzt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Eredivisie belegen die Amsterdamer aktuell den 16. Tabellenplatz, holten in sechs Partien lediglich einen Sieg. Hinzu kommen zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Im Vergleich zur Konkurrenz haben die Godenzonen zwar zwei Spiele weniger auf dem Konto, trotzdem ist der Saisonstart miserabel verlaufen. Steijn steht bei Ajax erst seit Juli dieses Jahres an der Seitenlinie.