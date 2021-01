RB-Talent Martel zum Stöger-Klub

Abwehrtalent Eric Martel von RB Leipzig wechselt auf Leihbasis in die österreichische Bundesliga zum FK Austria Wien. Wie die Leipziger offiziell verkünden, wird der 18-jährige Innenverteidiger bis Sommer 2022 beim 24-maligen österreichischen Meister bleiben, der aktuell von Ex-Bundesliga-Coach Peter Stöger trainiert wird.

Ende Dezember hatte Martel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Augsburg (3:0) sein Profidebüt für Leipzig gefeiert. In der Bundesliga sowie in der Champions League gehörte der U19-Nationalspieler zudem bereits mehrfach dem Spieltagskader der Sachsen an.