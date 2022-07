Holt PSV Wijnaldum zurück?

Georginio Wijnaldum könnte zurück in die Eredivisie wechseln. Laut dem ‚Eindhoven Dagblad‘ befasst sich die PSV Eindhoven mit der möglichen Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Paris St. Germain. Am Eiffelturm spielte der 31-jährige Niederländer nach einem guten Start häufiger nur die Nebenrolle und könnte sich mit Blick auf die anstehende WM neu orientieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit kam Wijnaldum insgesamt in 38 Pflichtspielen zum Einsatz, über die vollen 90 Minuten stand er jedoch selten auf dem Rasen. Für Eindhoven schnürte der Nationalspieler bereits von 2011 bis 2015 die Schuhe, ehe er für 20 Millionen Euro in die Premier League zu Newcastle United ging.