Leeds verlängert mit Struijk

Leeds United plant weiterhin mit Abwehrspieler Pascal Struijk. Wie der Premier League-Klub offiziell mitteilt, hat der 21-Jährige eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2024 unterzeichnet.

Struijk war 2018 aus der Talentschmiede von Ajax Amsterdam an die Elland Road gewechselt. Über die U23 von Leeds rückte der niederländische Defensivallrounder diesen Sommer in die Profimannschaft auf. Wettbewerbsübergreifend absolvierte Struijk in dieser Spielzeit fünf Pflichtspiele für den Klub und bildete mehrfach das Innenverteidiger-Duo mit Robin Koch.

✍️ #LUFC are pleased to announce Pascal Struijk has signed a new deal until the summer of 2024