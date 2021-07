Aidonis zum Medizincheck bei Dynamo

Dynamo Dresden leiht offenbar Antonis Aidonis vom VfB Stuttgart aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 20-Jährige für ein Jahr beim Zweitliga-Aufsteiger spielen. Momentan soll sich Aidonis zum obligatorischen Medizincheck in Dresden aufhalten und bereits morgen ins Trainingslager von Dynamo nachreisen.

In Stuttgart ist der ehemalige deutsche U-Nationalspieler noch nicht über zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga hinausgekommen. Vorwiegend spielte Aidonis im Reserveteam. Der Verteidiger mit griechischen Wurzeln ist noch bis 2023 an den VfB gebunden.