Bochum baut nicht auf Löwen

Der VfL Bochum plant die Zukunft offenbar nicht mit Mittelfeldspieler Eduard Löwen. Dem ‚kicker‘ zufolge zählt die Leihgabe von Hertha BSC im Gegensatz zu Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg) und Konstantinos Stafylidis (TSG Hoffenheim) nicht zu jenen Spielern, die die Bochumer gerne halten würden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Immerhin 24 Partien absolvierte Löwen seit dem vergangenen Sommer für den VfL, 15 Mal stand der schussgewaltige Rechtsfuß in Startformation. Sein Vertrag bei der Hertha läuft noch bis 2024. Ob der 25-Jährige eine Zukunft in Berlin hat, steht allerdings auch noch in den Sternen.