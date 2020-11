SGE: Barkok positiv auf Corona getestet

Aymen Barkok wird Eintracht Frankfurt vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie die Hessen verkünden, litt der 22-Jährige am gestrigen Montag unter Kopfschmerzen und wurde daraufhin auf das Coronavirus getestet. Der Befund wies eine Infektion nach. Barkok befindet sich nun in Isolation und wird das Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) verpassen.

Die Gefahr, dass Barkok seine Teamkollegen angesteckt habe, bestehe nicht. Der 22-Jährige sei im Rahmen der Partie der SGE gegen RB Leipzig (1:1) am Samstag negativ getestet worden. Am Sonntag habe er dann keinen Kontakt zu Mitgliedern des Teams gehabt.