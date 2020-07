Schalke: Tekpetey vor Bulgarien-Leihe

Die Zukunft von Bernard Tekpetey liegt wohl weder bei Stammverein Schalke 04 noch bei Leihklub Fortuna Düsseldorf. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 22-Jährige vor dem Wechsel zu Ludogorets Razgrad. Die Bulgaren holen Tekpetey offenbar per einjähriger Leihe samt Kaufoption. Die Fortunen sollen mit 200.000 Euro entschädigt werden.

Denn eigentlich müsste der ghanaische Flügelspieler laut Vertrag auch in der kommenden Saison in Düsseldorf spielen. Der Bundesliga-Absteiger hatte Tekpetey im Sommer 2019 für zwei Spielzeiten ausgeliehen. Nachdem er in der abgelaufenen Saison aber kaum zum Einsatz gekommen war, verkündete er jüngst, dass er nicht mehr für F95 und Trainer Uwe Rösler auflaufen wolle.