Kroos schließt Bayern-Rückkehr aus

Toni Kroos hat deutlich gemacht, dass eine Rückkehr zum FC Bayern unter keinen Umständen eine Option für ihn darstellen würde. „Ich habe heute viele Fragen zu meiner Zukunft erwartet, aber nicht diese“, erwiderte der 34-Jährige lachend auf Nachfrage in einer Medienrunde, „ich fühle mich immer sehr geehrt, wenn mich jemand in seinem Team haben möchte, unabhängig davon, ob das überhaupt stimmt. Aber in diesem Fall kann ich ganz klar sagen, dass das nicht passieren wird.“

Vorausgegangen waren allerdings auch keine handfesten Gerüchte um ein vermeintliches Interesse der Bayern an dem Mittelfeldspieler, der 2014 für 25 Millionen Euro aus München zu Real Madrid gewechselt war und sich dort seitdem den Status einer Vereinslegende erworben hat. Kroos‘ Vertrag bei den Königlichen endet im Sommer. Noch ist offen, ob der 106-fache deutsche Nationalspieler eine weitere Saison dranhängt.