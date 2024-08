Gladbach-Abflug? Koné mit Milan einig

Der AC Mailand hat die erste große Hürde für die Verpflichtung von Manu Koné (23) genommen. ‚Sky‘ berichtet von einer mündlichen Einigung zwischen den Rossoneri und dem Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach. Eine Übereinkunft mit den Fohlen steht zur Stunde allerdings noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichten zufolge fordert der Bundesligist zwei Jahre vor Vertragsende eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni für Koné. Die in Aussicht gestellten 16 Millionen dürften die Verantwortlichen entsprechend noch nicht überzeugen. Legt Milan nochmal nach?