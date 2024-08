Chelsea verleiht Kepa

Der FC Chelsea gibt einen Spieler ab. Wie die Blues vermelden, wird Kepa Arrizabalaga an den AFC Bournemouth verliehen. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Seinen Vertrag an der Stamford Bridge verlängert der 29-Jährige zudem um ein weiteres Jahr bis 2026.

Durch den Abgang von Kepa dünnt Chelsea den eigenen Kader aus. Nur noch 38 Spieler sind nun vertraglich an die Londoner gebunden – unter ihnen fünf Torhüter. In Bournemouth tritt der nach wie vor teuerste Torhüter aller Zeiten (80 Millionen) den Zweikampf mit Neto (35) um den Posten als Nummer eins an.