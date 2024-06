Augsburg verleiht Lubik

Der FC Augsburg verschafft Nachwuchskeeper Marcel Lubik Spielpraxis auf Profi-Niveau. Für eine Saison wird der 20-Jährige an den polnischen Zweitligisten GKS Tychy verliehen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals.

„Ich konnte in den vergangenen Jahren im Trainingsbetrieb bei den Profis und bei den Spielen in der Regionalliga mit der U23 viel lernen. Doch jetzt ist für meine Entwicklung wichtig, dass ich viel Spielpraxis auf hohem Niveau erhalte. Daher freue ich mich auf diese spannende Herausforderung in meinem Heimatland. Ich bin überzeugt, dass mich dieser Schritt sportlich und menschlich weiterbringen wird“, sagt Lubik, der beim FCA noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besitzt.