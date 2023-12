BVB-Leipzig: Brunner zunächst auf der Bank

Borussia Dortmund geht das Topspiel gegen RB Leipzig (18:30Uhr) vorerst ohne Sturmjuwel Paris Brunner in der Startaufstellung an. Gegen die Sachsen muss der 17-Jährige bei seinem Kaderdebüt für die Schwarz-Gelben zunächst auf der Bank Platz nehmen. Trainer Edin Terzic setzt im Sturmzentrum stattdessen mit Niclas Füllkrug auf Erfahrung.

Brunner gehört in seinem Jahrgang zu den besten Talenten im Weltfußball. Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft wurde der 1,86 Meter große Rechtsfuß in diesem Kalenderjahr Welt- und Europameister und in beiden Wettbewerben zum besten Spieler des Turniers gewählt.

So spielt der BVB: Kobel – Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini – Can, Özcan – Reus, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug