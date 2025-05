Leeds: Farke hat endlich Gewissheit

Daniel Farke wird auch in der kommenden Spielzeit bei Leeds United an der Seitenlinie stehen. Dies bestätigt Vereinsboss Paraag Marathe bei ‚BBC Radio Leeds‘: „Ich freue mich sehr darauf, die Saison mit Daniel zu bestreiten und mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe die Spekulationen beendet. Er ist mein Mann.“

Zuvor hatte Farke den Traditionsverein zum Aufstieg in die Premier League geführt, sah sich aber dennoch Spekulationen ausgesetzt, durch einen anderen Trainer ersetzt zu werden. „Ich mache mir keine Illusionen, dass es einfach wird. In den letzten beiden Spielzeiten sind die drei Aufsteiger direkt wieder abgestiegen, aber wir haben etwas, was ihnen fehlt: Wir haben vor allem Daniel Farke“, so Marathe.