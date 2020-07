Bericht: Einigung zwischen Chelsea & Havertz in Sicht

Der FC Chelsea ist offenbar klarer Favorit auf die Verpflichtung von Kai Havertz. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind die Blues derzeit der einzige Verein, der sich bereit zeigt, die Ablöseforderungen von Bayer Leverkusen zu erfüllen. Da Havertz auf eine schnelle Entscheidung bezüglich seiner Zukunft dränge, sei Chelsea gegenüber den aktuell zaghaften Mitkonkurrenten klar im Vorteil.

Laut dem englischen Online-Portal ist von Quellen zu hören, dass die Londoner eine Ablöse von insgesamt 80 Millionen Euro bieten. Inwieweit diese Summe aus festen Geldern und Bonuszahlungen besteht, sei unklar.

Eigentlich war in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören, dass Bayer mindestens 100 Millionen für sein 21-jähriges Offensivjuwel sehen will. Das lässt zwei Interpretationen zu: Entweder haben die Verantwortlichen der Werkself ihre Forderungen nach unten korrigiert oder Chelsea wird noch einmal nachlegen müssen.

Deutlich einfacher als die Verhandlungen zwischen den Klubs gestalten sich offenbar die Gespräche zwischen Havertz und den Blues. Laut ‚The Athletic‘ stellen die Gehaltsforderungen des Nationalspielers kein Problem für die Londoner dar, nur noch finale Details seien zu klären.

Chelsea kristallisiert sich als klarer Favorit im Havertz-Poker heraus. Durch die Corona-Krise zeigen sich weniger Klubs bereit, die nach wie vor hohen Ablöseforderungen der Leverkusener zu erfüllen, als vor nicht allzu langer Zeit noch zu erwarten war. Wenn Havertz also nicht noch ein Jahr unterm Bayer-Kreuz spielen will, bleiben ihm kaum andere Optionen, als an die Stamford Bridge zu wechseln.