Kaufoption & Gehalt: So plant Frankfurt den Deal mit van de Beek

Der Wechsel von Donny van de Beek zu Eintracht Frankfurt wird immer konkreter. Nach Informationen der ‚Bild‘ rückt eine Einigung mit Manchester United näher. Der englische Rekordmeister sei bereit, mindestens 60 Prozent des sieben Millionen Euro hohen Jahresgehalts zu übernehmen.

Andernfalls wäre van de Beek Bestverdiener im SGE-Kader, das Gehaltsgefüge will der Bundesligist für den 26-jährigen Niederländer aber nicht sprengen. Eine langfristige Zukunft in Frankfurt können sich die Verantwortlichen am Main dennoch vorstellen: Laut ‚Bild‘ will die Eintracht eine Kaufoption aushandeln.

In Manchester steht van de Beek noch bis 2025 unter Vertrag. United hatte den Rechtsfuß im September 2020 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Gefragt ist er im Theater der Träume nicht mehr: In dieser Saison kommt van de Beek auf zwei Kurzeinsätze über insgesamt 20 Minuten.