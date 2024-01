Gulde verlängert in Freiburg

Manuel Gulde schwört dem SC Freiburg die Treue. Der 32-jährige Innenverteidiger, 2016 vom Karlsruher SC gekommen, hat seinen Vertrag bei den Breisgauern verlängert. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machen die Freiburger keine Angaben. „Manuel ist eine Konstante in unserer Mannschaft und hat nicht zuletzt in den vergangenen Spielen gezeigt, dass auf ihn Verlass ist“, sagt Sportvorstand Jochen Saier.

Gulde kam in dieser Saison in 17 Pflichtspielen zum Einsatz. Der Abwehrspieler betont, er merke „auch nach beinahe acht Jahren in Freiburg, dass ich hier am richtigen Ort bin und der Mannschaft weiterhelfen kann. Über das Vertrauensverhältnis außerhalb des Platzes müssen wir nach einer so langen Zeit ohnehin nicht reden. Daher freue ich mich über die Vertragsverlängerung und werde hier auch weiterhin alles einbringen.“