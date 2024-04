Juventus verlängert mit Sekulov

Juventus Turin hat Eigengewächs Nikola Sekulov langfristig an den Verein gebunden. Der 22-jährige Rechtsaußen verlängert seinen Vertrag bei den Norditalienern bis 2027 und soll zukünftig häufiger in der ersten Mannschaft auflaufen. Dort feierte er vor einer Woche im Spiel bei Lazio Rom (0:1) sein Debüt.

Sekulov ist mit 94 Einsätzen der Rekordspieler bei Juventus Next Gen (U23). Für diese erzielte er 14 Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. In der Hinrunde wurde der Stürmer an US Cremonese verliehen, wo er in der Serie B erste Erfahrung im Profifußball sammeln konnte.