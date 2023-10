Eintracht: Zwei Konkurrenten bei Uzun

Eintracht Frankfurt ist mit dem Interesse an Can Uzun nicht allein. Wie ‚Sky‘ berichtet, strecken auch Benfica Lissabon und der FC Everton die Fühler nach dem Top-Talent des 1. FC Nürnberg aus. Der 17-jährige Offensivspieler hat in der laufenden Saison bereits sieben Tore in zehn Pflichtspielen geschossen.

Auch der FC Bayern und Topklubs aus der Süper Lig klopften in der Vergangenheit schon bei Uzun an. Beim Zweitligisten aus Nürnberg steht der zweifache türkische U18-Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.