Liverpool stattet Talent mit Profivertrag aus

Der FC Liverpool hat Außenstürmer Ranel Young langfristig an den Verein gebunden. Wie der Premier League-Klub heute offiziell bekanntgibt, wird der 17-Jährige mit seinem ersten Profi-Kontrakt ausgestattet. Über die konkrete Laufzeit schweigen sich die Reds aus.

Der flinke Flügelspieler stand in der laufenden Saison 17 Mal in der U18 Premier League auf dem Platz. Dazu kommen zwei Einsätze im FA Youth Cup und fünf in der UEFA Youth League. Bei den Profis spielte der Engländer bislang noch keine Rolle. Das könnte sich mit dem neuen Kontrakt in Zukunft aber ändern, denn in Liverpool scheint man langfristig auf das Eigengewächs zu zählen.

