Medien: Chelsea denkt Mega-Tauschdeal

Eigentlich soll Wesley Fofana von Leicester City kommen. Doch Foxes-Trainer Brendan Rodgers machte zuletzt deutlich, dass der 21-jährige Franzose für die Blues unter normalen Umständen nicht zu haben sein wird: „Er steht nicht zum Verkauf, das hat der Klub klargestellt. Wenn sich daran nichts ändert, würde ich erwarten, dass er hierbleibt.“

Was also tun? Laut einem Bericht des ‚Guardian‘ wandert Thomas Tuchels Blick in Richtung Manchester United. Chelsea bekunde Interesse an Harry Maguire (29), der bei den Fans der Red Devils einen ausgesprochen schweren Stand hat. Als Möglichkeit nennt die englische Zeitung einen Tauschdeal mit Christian Pulisic (23), den wiederum United seit einiger Zeit auf dem Zettel hat.

