Spanier berichten: Meré ein Kandidat in Valencia

Der FC Valencia will im Winter die Abwehr verstärken und schielt dabei in die Bundesliga. Nach Informationen der Zeitung ‚La Razón‘ ist Jorge Meré (24) vom 1. FC Köln einer von drei Innenverteidigern, mit denen sich die Blanquinegros beschäftigen. Die anderen beiden Spieler sind dem Bericht zufolge Jesús Vallejo (24) von Real Madrid und Routinier Diego Godín (35) von Cagliari Calcio.

Bei Meré denken die Offiziellen in Valencia offenbar über eine Leihe nach. In Köln wurde der Spanier seit seiner Ankunft 2017 bislang nicht glücklich, über den Status als Ergänzungsspieler kam er nie hinaus. Merés Vertrag in der Domstadt ist noch bis 2023 gültig. Eine Leihe mit Spielpraxis könnte dem FC dienlich sein, um den Rechtsfuß nach der laufenden Spielzeit zu verkaufen.