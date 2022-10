VfB trennt sich von Matarazzo

Pellegrino Matarazzo ist nicht länger Cheftrainer des VfB Stuttgart. Die im Abstiegskampf steckenden Schwaben verkünden die Entlassung des 44-Jährigen offiziell. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Am Sonntag verlor der Tabellenvorletzte mit 0:1 gegen Union Berlin. Es war die dritte Niederlage in Folge, in dieser Saison stehen die Stuttgarter noch ganz ohne Dreier da. Matarazzo hatte Ende 2019 beim VfB angeheuert und den Verein zum Aufstieg sowie zweimal zum Klassenerhalt geführt.

Sportdirektor Sven Mislintat sagt: „Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist. Mir tut dieser Schritt extrem leid und ich möchte Rino an dieser Stelle ausdrücklich für seine großartige Arbeit für den VfB danken.“