Nationalspieler fürs Zentrum: Schlägt die Eintracht bei der TSG zu?

Eintracht Frankfurt wird auch im kommenden Jahr voraussichtlich international spielen, aktuell könnte es sogar auf die Champions League hinauslaufen. Dafür ist ein breiter Kader nötig, weshalb sich die Verantwortlichen um Markus Krösche permanent nach Verstärkungen umsehen – zumal Hugo Larsson den Verein im Sommer verlassen könnte.

Ein Ersatz dafür könnte Anton Stach von der TSG Hoffenheim sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich die Adlerträger intensiv mit dem 26-jährigen zweifachen deutschen Nationalspieler. Der Vertrag des variablen Spielers, der in Sinsheim vor allem auf der Sechs, aber auch schon als Innenverteidiger und offensiver im Mittelfeld zum Einsatz kam, läuft noch bis 2027.

Wie teuer wird Stach?

Elf Millionen Euro hatte die TSG 2023 an den FSV Mainz 05 für die Dienste von Stach überwiesen, der mit seinen Kollegen eine schwierige Spielzeit erlebt. Dem Bericht zufolge könnte Hoffenheim etwas mehr verlangen. Die Kraichgauer wollen Stach demnach zwar eigentlich nicht abgeben, sind sich aber dem Interesse von Klubs aus dem europäischen Geschäft bewusst und haben so nur wenige Argumente – zumal auch der eigene Abstieg nicht vom Tisch ist.

Stach ist in dieser Saison zwar auch von seiner Bestform entfernt, zählte allerdings sowohl unter Pellegrino Matarazzo als auch jetzt unter Christian Ilzer zum Stammpersonal, wenn er fit ist. Drei Ligaspiele verpasste er verletzt oder krank, in den restlichen 20 Begegnungen stand er stets von Beginn an auf dem Rasen. Sicherlich auch morgen (15:30 Uhr), wenn Hoffenheim im Abstiegskampf beim VfL Bochum gastiert.