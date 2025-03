„Ball in der Luft“ – Eberl zum Stand bei Kimmich

Max Eberl will die Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich (30) noch nicht final bestätigen. „Der Ball ist jetzt in der Luft. Und jetzt müssen wir ihn beide aufnehmen“, sagte der Sportvorstand des FC Bayern nach der 2:3-Niederlage gegen den VfL Bochum mit einem Augenzwinkern und nahm damit Bezug eine Aussage von Kimmich, der am Mittwoch meinte, der Ball liege beim Verein.

Dem Vernehmen nach besteht eine Einigung, Kimmichs auslaufenden Vertrag bis 2029 zu verlängern. Eberl stellt klar: „Wir verkünden dann, wenn es unterschrieben ist. Und wir machen auch kein Gepokere. Aber es gibt noch ein paar Dinge zu klären. Und wenn die Dinge dann unterschrieben sind, verkünden wir sie auch.“