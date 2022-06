Newcastle gibt Hayden ab

Newcastle United schafft Platz im Kader. Wie der neureiche Premier League-Klub verkündet, wechselt Isaac Hayden auf Leihbasis zu Norwich City. Nach offiziellen Klubangaben greift eine Kaufpflicht, wenn bestimmte leistungsbezogene Kriterien erfüllt werden.

Hayden war 2016 vom FC Arsenal zu Newcastle gewechselt und begann die abgelaufene Saison dort als Stammspieler im defensiven Mittelfeld. Im Januar verletzte sich der 27-Jährige schwer am Knie und kam im weiteren Saisonverlauf nicht mehr zum Einsatz. Newcastle steht vor der ersten Sommertransferperiode seit der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium.

