FC Bayern: Kanes Liebesbekenntnis

Harry Kane ist mehr als zufrieden mit seiner bisherigen Zeit beim FC Bayern München. Im Interview mit ‚GiveMeSport‘ gewährt der Torjäger Einblicke in seine Gefühlswelt: „Ich bin erst seit 18 Monaten hier, aber es ist bereits ein großer Teil meines Lebens. Die Fans sind unglaublich, nehmen mich wie eine Familie auf. Ich liebe es, ich genieße die Saison.“ Der englische Angreifer ist auf dem besten Weg, mit 31 Jahren endlich seinen ersten Titel in Form der Deutschen Meisterschaft zu holen.

Der Stürmer, der aktuell bei 28 Toren und zehn Vorlagen in 28 Pflichtspielen steht, betont die große Bedeutung der Fans: „Keiner ist größer als der andere, wir sind ein Team. Dieses Mindset kommt von den Fans und geht auf das Team über.“ Vertraglich ist Kane noch bis 2027 an den FCB gebunden. In der vergangenen Woche war allerdings ans Licht gekommen, dass er eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2026 besitzt. Aktuell kommt für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft ein Abschied aber offensichtlich nicht infrage.