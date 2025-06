Einigung: OL verkauft Cherki an City

Manchester City hat die Verpflichtung von Rayan Cherki (21) abgewickelt. Die ‚L’Équipe‘ berichtet von einer Übereinkunft zwischen dem englischen Schwergewicht und Olympique Lyon über den Transfer des Spielmachers.

Wie FT aus Frankreich erfuhr, beträgt die Ablösesumme ein Jahr vor Vertragsende rund 40 Millionen Euro. Darüber hinaus wurden Zuschläge sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart.

Cherki, der in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, winkt in Manchester ein bis 2030 datiertes Vertragswerk.

Drei Neuzugänge bis morgen?

Der französische Neu-Nationalspieler (zwei Länderspiele) soll City genauso wie Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders (26/AC Mailand) und Linksverteidiger Rayan Aït-Nouri (24/Wolverhampton Wanderers) bei der Klub-WM unterstützen. Zeitnah ist mit einer offiziellen Verkündung des Transfer-Dreierpacks zu rechnen.