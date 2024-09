Stuttgart: Der Nübel-Nachfolger steht schon bereit

Der VfB Stuttgart ging als Vizemeister in die aktuelle Saison und möchte natürlich weiter auf der Erfolgswelle reiten, auf die Trainer Sebastian Hoeneß den Klub seit seiner Amtsübernahme geführt hat. Zwar ist der Start in die Spielzeit bisher etwas holprig verlaufen, doch die Schwaben sind guter Dinge, dass sich der Erfolg bald wieder einstellt. Einer der Faktoren für die starke Vorsaison war Keeper Alexander Nübel (27).

Umso erfreulicher war es für den Klub, dass die Leihe des Torhüters erfolgreich bis 2026 verlängert wurde und Nübel dem Vizemeister noch ein wenig erhalten bleibt, bevor er beim FC Bayern womöglich die Nachfolge von Manuel Neuer (38) antreten wird. Über einen Nachfolger für Nübel muss sich beim VfB trotzdem niemand Sorgen machen. Der Thronerbe scharrt bereits mit den Hufen und hört auf den Namen Dennis Seimen.

Keeper der Zukunft beim VfB Stuttgart

Der 18-Jährige gilt als Ausnahmetalent und hütet in dieser Saison für die zweite Mannschaft der Stuttgarter das Tor. Dort überzeugt Seimen bisher mit starken Leistungen. „Dennis zeigt in der 3. Liga, dass er in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann. Und genau deshalb versuchen wir, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten“, erklärt VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth gegenüber der ‚Bild‘ und fügt hinzu: „Dennis ist im Tor die Zukunft des VfB Stuttgart.“

Seimen kam als Neunjähriger zum Klub und steht in Stuttgart noch bis 2027 unter Vertrag. Der aktuelle U20-Nationalspieler soll behutsam aufgebaut und auf die Bundesliga vorbereitet werden. Dass er es dorthin schafft, daran zweifelt beim VfB niemand. Daher möchte der Klub den Kontrakt mit dem Torhüter nach Informationen der ‚Bild‘ auch gerne langfristig ausweiten.