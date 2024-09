VfB-Boss hat schwachen Start erwartet

Fabian Wohlgemuth sieht den misslungenen Ligastart des VfB Stuttgart mit nur einem Punkt aus zwei Spielen gelassen. Bei ‚Sky90‘ ordnete der Sportdirektor der Schwaben am gestrigen Sonntagabend die aktuelle Situation seines Klubs nüchtern ein: „Wir machen uns überhaupt keine Sorgen, weil wir auch ein Stück weit damit gerechnet haben. Wir hatten einen großen Substanzverlust und haben mit Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Hiroki Ito drei wichtige Stützen verloren.“

Bei einem solchen Kaderumbruch seien gewissen Schwankungen normal, die grundsätzliche Richtung sei aber weiter die Richtige. „Wir haben junge Spieler neu dazu geholt, die sich erst entwickeln und den nächsten Schritt machen müssen. Diese Spieler sind aber auch definitiv mehr als Hoffnungsträger“, so Wohlgemuth, der seinem Trainer Sebastian Hoeneß volles Vertrauen schenkt: „Es wird Zeit in Anspruch nehmen, dass sich die Mannschaft entwickelt. Wir sind da sehr ruhig und sind uns sicher, dass sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten wieder stabilisiert.“